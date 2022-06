VZW Kesselse Feesten trekt opnieuw aan alarmbel: “Rondleiding maakte duidelijk dat er voor grootschalige evenementen geen plaats zal zijn.”

De begeleide wandeling werd voorgezeten door de studiedienst groenbeheer van de stad Leuven, met als doel de noden en wensen van de buurt in kaart te brengen, en informatie over de nieuwe invulling van het park over te brengen. “Uit hoe zij die plannen zien werd al snel duidelijk dat er voor grootschalige evenementen geen plaats meer zal zijn,” vertelt Vanderzeijpen. “In de nieuwe invulling wordt nog maar één evenementenplein voorzien, met enkel daar een elektriciteitskast. Voor de Kesselse Feesten hebben we er vier nodig. Ook het voetbalplein zou verdwijnen, zodat we ook daar geen tent kunnen plaatsen. Dat zijn heel wat aanwijzingen die duidelijk maken dat het einde verhaal is voor de Kesselse Feesten in het Heuvelhofpark.”

Daarmee werd de vrees van de vzw bewaarheid. “Dat zijn veertig mensen - kermiskramers en verenigingen - die een heel belangrijke vorm van inkomen zien wegvallen,” gaat Vanderzeijpen verder. “We hebben ons huiswerk gedaan, maar er is in Kessel-Lo geen alternatief voor ons concept. Op maandag zaten de 1.300 zitplaatsen helemaal vol, en was het over de koppen lopen in het park. Die mensenmassa is te groot voor pakweg Hal 5.” Voorlopig ontving de vzw nog geen officiële communicatie van de stad. “Maar we voelen ons gesteund door de massale reacties op Facebook. We geven nog niet op!”