Vuurwerk vanuit oppositie over “bedisselde” toekomstige nachtclub in Domo-gebouw: “Er waren nog andere gegadigden, dit lijkt op een cadeau aan vzw Het Depot”

LeuvenHet gebeurt niet zo vaak op de Leuvense gemeenteraad, maar maandag vielen er toch harde woorden. Oppositiepartijen Open Vld, N-VA, Vlaams Belang en PVDA verenigden zich in het dossier over de aankoop van het Domo-gebouw in de Bondgenotenlaan. Bedoeling is dat Het Depot daar een nachtlocatie uitbouwt in de toekomst. Wat dat laatste betreft weinig protest, maar voor de manier waarop duidelijk geen applaus. Blijft de vraag: komt er nu een nachtclub of komt ze er niet?