Vuilniszakkenvoetbal ontsiert Brusselsestraat: “GAS-boete kan tot 350 euro oplopen”

Bruno Vanaenroyde, diensthoofd afvalbeheer en openbare netheid reageert verontwaardigd. “Dit is nooit fijn om te zien. Onze mensen werken zich uit de naad om Leuven proper te houden, dit getuigt van weinig respect. De enige schuldige is uiteraard de persoon die het nodig vond tegen de vuilniszakken te trappen. Anderzijds willen we oproepen het vuilnis ‘s ochtends pas op straat te zetten.”

Volgens het diensthoofd kampt Leuven met een grotere uitdaging dan elders. “Omdat het uitgaansgebied zich niet op één plaats concentreert, is het probleem wellicht groter. We zien dit vooral in de gebieden rond de uitgaanslocaties.” Vanaenroyde ziet een tweeledige oplossing. “Eén: sensibiliseren. Twee handhavend optreden. In de zeer nabije toekomst zal de politie gerichter in die invalsstraten controleren. Wie betrapt wordt kan een GAS-boete krijgen tot 350 euro.” Ook schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) deelt de verontwaardiging. “We moeten daar niet flauw over doen: het probleem bestaat, maar Leuven kijkt er niet van weg. Het klopt inderdaad dat de politie strenger zal beginnen optreden. Ik vind het vooral teleurstellend en triest om te zien hoe weinig respectvol er wordt omgegaan met het harde werk van onze afvalophalers.”