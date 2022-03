Vuilniszakkenvoetbal is weer terug van weggeweest: “Laat daders rommel eens dagje zelf opkuisen”

Vuilniszakkenvoetbal is bij momenten een plaag in universiteitsstad Leuven. Nu code geel weer in het land is, valt het weer vaker voor, net zoals andere vormen van overlast zoals bijvoorbeeld wildplassen. Betrapte studenten kunnen een boete krijgen maar ook een werkstraf. In de praktijk wordt het vaak een boete maar N-VA pleit er nu voor om ‘zondaars’ per definitie een dagje te laten meedraaien bij de reinigingsdiensten. “Tijdens de coronapandemie was dit probleem veel minder omwille van afstandsonderwijs en de beperkingen in het uitgaansleven. We willen uiteraard dat studenten zich amuseren maar wel op een verantwoordelijke manier. Voor wie zich schuldig heeft gemaakt aan overlast op vlak van vervuiling lijkt het ons een zinvolle straf om hen een dag je laten meelopen met de reinigingsdienst. Op deze manier zien ze de gevolgen van wat ze veroorzaken”, zegt gemeenteraadslid Lies Verlinden.