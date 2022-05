Vrouwenbeweging ‘Marianne’ van PVDA bestaat nu officieel in Leuven

“Er is enorm veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, daar willen wij met Marianne de strijd tegen aanbinden”, vertelt Anaïs Stals. “Vorig jaar organiseerden we samen met tien andere organisaties een betoging van vierhonderd personen tijdens de internationale vrouwendag van 8 maart. We merken dat heel wat vrouwen willen opkomen tegen onrecht en lanceren daarom officieel onze organisatie.” Een dertigtal vrouwen sloot zich vandaag aan bij Marianne. “Een goede basis om mee verder te werken”, merkt Stals op. “We organiseerden een lezing met vrouwen die in de zorg werken, een sector waar vooral vrouwen werken. Els en Silvana getuigden over de lage lonen, over de zware werkdruk, maar ook over de onderwaardering van hun jobs.” Door de besparingen komen heel wat onbetaalde zorgtaken daarnaast ook op de schouders van vrouwen terecht. Dat moet veranderen volgens Marianne Leuven. “Wij zijn er klaar voor om volgend jaar heel wat activiteiten te organiseren. Van samen zingen tot betogen, we deden heel wat inspiratie op vandaag”, besluit Stals.