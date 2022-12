Vrouwen van OHL spelen tegen Club Brugge: “We gaan voor een recordaantal toeschouwers”

“De Warmste Match van het jaar vindt dit jaar plaats in Leuven. OH Leuven Women gaat ‘vlammen’ tegen Club YLA in het King Power at Den Dreef Stadion”, aldus OHL-woordvoerder Filip Van Doorslaer. “De Warmste Week strijdt dit jaar tegen kansarmoede en met OH Leuven dragen we graag ons steentje bij. En liefst van al met zoveel mogelijk supporters want het toeschouwersrecord van een vrouwenmatch in België is op dit moment nog in handen van Club YLA. Op 17 december willen wij samen met Club YLA én voor het goede doel een poging doen om het record naar Leuven te halen. Tickets kosten slechts 2 euro. De opbrengst van de wedstrijd gaat uiteraard integraal naar De Warmste Week. Naast de Warmste Match vinden er in en rond het King Power at Den Dreef Stadion ook verschillende activiteiten plaats. Zo kan je genieten van een heerlijke pasta of lekkere pannenkoek, gebakken door de spelers van de A-ploeg. Ook deze opbrengsten gaan integraal naar de Warmste Week. Al het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, gaat naar het DWW Fonds en zal volledig worden gebruikt om concrete projecten mogelijk te maken in de strijd tegen kansarmoede.”