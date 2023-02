Vrouwen in de meerderheid in Leuven

Leuven is een populaire stad die groeit en dat resulteerde enkele jaren geleden in het feit dat de kaap van meer dan 100.000 inwoners werd bereikt. Studenten worden niet meegeteld in die statistiek want die schrijven zich doorgaans niet in bij de bevoegde stadsdiensten. Schepen van Burgerzaken Dirk Vansina (CD&V) stelt vast dat het aantal Leuvenaars opnieuw is gestegen in 2022. “We zijn nu officieel met 102.851 Leuvenaars. We hadden net zoals de laatste jaren opnieuw een stijging verwacht. Meer concreet gaat het in vergelijking met 1 januari 2022 om zo’n 700 extra inwoners in Leuven. En misschien een leuk detail: de vrouwen zijn nipt in de meerderheid. De Leuvense bevolking telt nu exact 51.572 vrouwen en 51.279 mannen.”