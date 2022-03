Vrouw is al haar spaargeld kwijt na online bestelling van 20 euro

De vrouw bestelde op 19 maart 2020 via een tweedehandssites een chromecast ter waarde van 20,70 euro. Hoogstwaarschijnlijk betaalde zij via een valse betaalapplicatie. Niet veel later was haar volledige rekening geplunderd, haar spaargeld incluis. Zo’n 2.500 euro van van de 22.800 euro werd doorgesluisd naar de rekening van David C. Hij werd tot driemaal toe uitgenodigd voor verhoor, maar hij daagde nooit op. Naar de rechtbank stuurde hij eveneens zijn kat. Het slachtoffer vorderde het volledige bedrag terug van C. Maar volgens de rechtbank is het niet bewezen dat hij de malafide constructie opzette, en is hij slechts een schakel in het geheel. De man kreeg bij verstek zes maanden cel en 800 euro boete. Hij moet ook een schadevergoeding van 3.000 euro terug aan de vrouw.