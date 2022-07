Vrouw heeft trouwring na 16 jaar terug, met dank aan meisje van 12 én klimaatverandering: “Nooit nog verlaat die ring mijn huis”

WilseleHeel soms gebeurt er een klein wonder in ons land…Voor Elke Caes uit Wilsele werd zo’n scenario werkelijkheid want na zestien jaar zoeken is één van haar meest waardevolle bezittingen weer opgedoken: haar trouwring. “Het is een ongelofelijk mooi verhaal. De gevonden trouwring krijgt nu een ereplaats en blijft voortaan veilig thuis want ik wil hem nooit meer verliezen”, laat een dolgelukkige Elke optekenen.