Vrouw en kind overleden bij vermoedelijk gezinsdrama in Leuven: dader spoorloos

Op de Oude Markt in Leuven hebben hulpdiensten de lichamen van een moeder en haar kind gevonden. De slachtoffers lagen in een flat boven het recent geopende restaurant Cocolo. Er was ook een baby aanwezig, die gewond raakte maar niet in levensgevaar verkeerde. Van de dader is geen spoor.

Enige drukte is zelfs op een maandagnamiddag niet ongewoon op de Oude Markt, maar plots kwamen de zwaailichten rond de klok van 17 uur uit elke hoek. Mensen die op een terrasje genoten van een biertje, zagen hoe ambulances even snel weer vertrokken als ze gekomen waren. Maar niemand die tot dan iets verdacht gehoord of gezien had. En de politie zorgde er meteen voor dat er ook niets meer te zien zou zijn, door restaurant Cocolo helemaal te omgeven met schermen.

De interventie volgde nadat hulpdiensten omstreeks 16.20 uur een oproep kregen van een man. Die meldde dat hij zelf gebeld was door zijn voormalige werkgever, die een zeer verontrustende boodschap had: hij vertelde dat hij zijn vrouw en kinderen iets aangedaan had.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Agenten bij horecazaak Cocolo. De slachtoffers werden gevonden in het appartement boven het restaurant. © Vertommen

De hulpdiensten snelden daarop naar restaurant Cocolo, voorheen gekend als Yummi Yummi Ramen en daarvoor nog als Café Komeet. Volgens de melder zouden de vrouw en de kinderen zich immers in het appartement boven die zaak bevinden. Dat bleek ook zo te zijn, maar voor de moeder en een kind kon geen hulp meer baten. In de woning werd ook een baby gevonden, die gewond was geraakt. Gelukkig verkeerde dat tweede kindje niet in levensgevaar. Over de leeftijden van de slachtoffers is voorts niets geweten.

Labo

Er volgde een sporenonderzoek in het appartement en er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. “Het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt, net als een wetsarts”, aldus parketwoordvoerder Julie Plevoets. “Ook de lokale politie en de federale gerechtelijke politie van Leuven zijn ter plaatse. We proberen momenteel te achterhalen wie de slachtoffers zijn, en wat er zich heeft afgespeeld. Ook wordt onderzoek gevoerd naar die ex-werkgever waarvan de melder sprak.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook het labo is ter plaatse. © Vertommen

Hoe de slachtoffers om het leven gebracht werden, is niet duidelijk. Op de Oude Markt zelf gingen geruchten rond als zouden ze doodgestoken zijn met een mes, maar dat konden officiële bronnen niet bevestigen. “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat zoiets in Leuven zou gebeuren”, blaast een omstaander op de Oude Markt. “We zaten rustig iets te drinken toen de politie plots massaal ter plaatse kwam. Verschrikkelijk... Hoe kan je zoiets doen? Dat baby’tje moet nu opgroeien zonder ouders...”

Pas open

“Restaurant Cocolo is nog maar pas open”, klinkt het bij Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. “Maar ik ken de uitbaters eigenlijk niet. Ik heb nog niet echt de kans gehad om even een praatje te slaan. Ik heb dan ook geen idee of de mensen die boven de zaak wonen iets met de zaak zelf te maken hebben. Maar dit is hoe dan ook verschrikkelijk.”

Wie de dader is, blijft intussen wel onduidelijk. Volgens de laatste berichten is die alleszins spoorloos. Alles lijkt te wijzen op een gezinsdrama, maar ook hier is nog geen formele bevestiging van.

Volledig scherm Speurders komen toe aan de horecazaak. © Vertommen

KIJK. VTM Nieuws-journaliste Julie Colpaert is live in Leuven nadat lichamen van moeder en kind zijn gevonden

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. VTM Nieuws-journaliste Julie Colpaert is live in Leuven nadat lichamen van moeder en kind zijn gevonden