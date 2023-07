Vrouw (45) onder invloed ramt geparkeerde wagen

Vegetari­sche Slager trakteert Leuvenaars op plantaar­dig stoofpotje met Leuvense pils tijdens Beleuvenis­sen

In de marge van Beleuvenissen stalde de Vegetarische Slager gisteren zijn waren uit. In de aanloop van de nationale feestdag trekt de diervriendelijke karavaan langs zes steden om de lokale bevolking een vegetarische alternatief voor te stellen met een lokale insteek. In de studentenstad werden de plantaardige vleesvervanger bereid met Leuvense pils. En dat smaakte.