Vrijspraak voor zestiger die kamers verhuurt aan prostituees

Het pand in de Oude Rondelaan in Leuven was vaak het voorwerp van overlast en dat zette de politie aan tot enkele controles. Sinds 2013 zouden, vooral Zuid-Amerikaanse dames, er seksuele diensten aanbieden. Ze adverteerden daarvoor op de erotische site Redlights, maar de stroom aan bezoekers hield de buurt danig wakker. Tijdens het onderzoek kwam ook de 63-jarige eigenaar in beeld die de flats per week verhuurde aan een stevige prijs. Hij moest zich in de rechtbank verantwoorden omdat hij kamers ter beschikking stelde met het oog op prostitutie en voor het uitbaten van een huis van ontucht. “Het verhuren aan prostituees is op zich niet strafbaar”, merkte de rechter op in het vonnis. “Bovendien blijkt uit het onderzoek dat hij de studio’s niet heeft verhuurd met het oog op prostitutie.” De man verhuurde evengoed aan mensen die nood hadden aan een kort verblijf terwijl ze bijvoorbeeld aan de slag waren in het naburige Gasthuisberg of Imec. Tijdens een huiszoeking werd bij de zestiger 97.000 euro cash gevonden. Maar nog volgens de rechtbank was dat geen abnormaal profijt dat voortvloeide uit een misdrijf.