Vrijspraak voor Reuzegomschacht in verkrachtingszaak

Leuven RESTOTIP. La Stanza in Leuven: “Kunstenaar op je bord, én op de muur”

22 juli Wie op zoek is naar de authentieke Italiaanse keuken en dito sfeer is bij La Stanza aan het juiste adres. Over adres gesproken: het bekende Leuvense restaurant is verhuisd naar een nieuwe locatie, in de Mechelsestraat, en die doet helemaal niets af aan de welbekende kwaliteit die chef Massimiliano Tocci op je bord serveert. Integendeel zelfs! Lees hier meer restotips.