Vrijspraak voor Reuzegomschacht in verkrachtingszaak: “Verklaring slachtoffer niet geloofwaardiger dan die van hem”

Leuven De 22-jarige Reuzegomschacht uit Hove die beticht werd van zedenfeiten is vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Leuven. De twintiger riskeerde een celstraf met uitstel, maar zo ver kwam het niet. De KUL-rechtenstudent was een van de aspirant-leden van de elitaire studentenclub Reuzegom, die Sanda Dia (20) naast zich zag sterven tijdens een uit de hand gelopen ontgroeningsritueel in Vorselaar in 2018.

De twintiger en het slachtoffer waren elkaar tegengekomen op 1 mei 2019 bij het uitgaan. Na heel wat drank zouden de twee gekust hebben. Nadien zouden er buiten aan het café verdere handelingen zijn geweest, waarvan het slachtoffer achteraf beweerde dat die gebeurd zouden zijn zonder haar toestemming. Het zedendossier bij het parket in Leuven werd geopend in 2019, nadat de studente na de uitgaansavond naar de politie was gestapt. “Er waren wel getuigen van, maar op dat moment wist ik niet dat hij tot Reuzegom behoorde. Ik kende hem niet en heb hem nadien ook nooit meer gesproken”, reageerde het slachtoffer eerder. De vrouw, studente op het moment van de feiten, stelde zich in februari 2021 burgerlijke partij.

Fataal doopritueel

De rechtenstudent nam strafpleiter Kris Luyckx onder de arm. Zijn cliënt overleefde het doopritueel dat Sanda Dia (20) het leven kostte in 2018. Alhoewel de twintiger zichzelf destijds als slachtoffer bestempelde en ook met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis belandde na de mensonterende doop, legde de universiteit hem een tuchtsanctie op. Hij werd in eerste instantie tot het einde van het academiejaar 2018-2019 geschorst. De universiteit verweet de rechtenstudent te laat alarm te hebben geslagen en niet tot inkeer te zijn gekomen. Hij zou in geen enkele fase van de tuchtprocedure afstand hebben willen nemen van het fatale doopritueel van Reuzegom. De tuchtmaatregel deed zijn ouders steigeren. Het kwam tot een beroep, waarbij de KU Leuven zich in mei 2019 milder toonde. Om de schorsing op te heffen, moest de student dertig uur vrijwilligerswerk doen en enkele begeleidingssessies in impulscontrole volgen. De twintiger kon zijn studies uiteindelijk verderzetten, maar kwam even later dus opnieuw in opspraak.

Vrijspraak in verkrachtingszaak

De rechtbank maakte tijdens haar beraad een analyse van de feiten, op basis van camerabeelden en de getuigenissen van de beklaagde, het slachtoffer en een derde getuige. Daaruit bleek dat er twijfel was over of er penetratie was geweest, wat nodig is om te kunnen spreken van verkrachting, nadat het slachtoffer had aangegeven dat de avances van de twintiger niet gewenst waren.

De rechtbank vond ook geen bewijselementen die de verklaring van het slachtoffer geloofwaardiger maakten dan die van de beklaagde en dus werd hij vrijgesproken. De vader van de beklaagde reageert opgelucht, maar onthoudt zich van verdere commentaar.

Lees ook