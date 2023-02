Vrijetijdsprogramma OKAN pakt uit met activiteit voor 16-plussers

Leuven telt drie OKAN-scholen (OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers), waar jongeren tussen 12 en 18 jaar een Nederlands taalbad krijgen als bruggetje naar het reguliere onderwijs. Buiten de schooluren biedt de stad nog een vrijetijdsprogramma aan, maar uit een bevraging bij de jongeren bleek dat de oudsten onder hen nood hadden aan wat meer uitdaging. Eerder werd ook al beslist om elke laatste donderdag een activiteit te organiseren op maat van OKAN-meisjes. “Hoe beter we de activiteiten afstemmen op de doelgroep, hoe groter de kans dat ze blijven komen en zelf hun weg vinden in het Leuvense vrijetijdsleven,” zegt schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Daarom willen we zo gericht mogelijk werken en een aanbod voorzien waarmee we de oudsten ook prikkelen. De jongeren gaan bijvoorbeeld gaan bowlen, maken hun eigen T-shirts met zeefdruk of chillen samen met de begeleiders in Stelplaats.”