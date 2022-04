Vredesvlag voor Oekraïne: “Oorlog is een menselijk drama”

Onder de noemer ‘KU Leuven for peace in Ukraine’ kwamen Leuvense studenten, vredesactivisten en academici samen op de campus van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven. De actie ging uit van onder meer de Leuvense Vredesbeweging, Vrede vzw, Masereelfonds, Hart Boven Hard, Intal, Pax Christi Vlaanderen en Comac Leuven. Ze pleiten ervoor dat de KU Leuven zich uitspreekt voor solidariteit met alle oorlogsvluchtelingen en voor vredesonderhandelingen. Om dat gegeven kracht bij te zetten, schreven de actievoerders hun naam op een grote vredesvlag. “We vragen dat die omhoog wordt gehangen aan de Universiteitshal”, zegt geschiedenisstudent en mede-initiatiefnemer Gil Puystiens. Vicerector Internationaal Peter Lievens bevestigde tijdens de actie dat de KU Leuven een vredesvlag zal omhoog hangen. “Het is een goede zaak dat de universiteit een vredesvlag omhoog zal hangen”, aldus Gil Puystiens. Ook Ria Verjauw van de Leuvense Vredesbeweging en professor geschiedenis Idesbald Goddeeris van de KU Leuven gaven een speech over het belang van vredesonderhandelingen en een zo snel mogelijk staakt-het-vuren. “Oorlog is een menselijk drama”, zegt Verjauw. “Het eerste wat de Oekraïners nodig hebben, is dat de wapens zo snel mogelijk worden neergelegd. Meer wapenleveringen is olie op het vuur gieten en kan vredesgesprekken hypothekeren. Een nieuwe Europese veiligheidsstructuur is nodig. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is het best geplaatst om hieraan te werken. En we willen meer vrouwen aan de onderhandelingstafels.”