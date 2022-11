Vredesbeweging en stad Leuven onthullen standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw

Oud-Heverlee Repair Café op zaterdag 12 november in De Kouter

Op zaterdag 12 november vindt er opnieuw een Repair Café plaats in Woonzorgzone De Kouter. Dat zijn bijeenkomsten waar handige harry’s samen met jou defecte spullen herstellen of minstens een deskundig oordeel geven of iets herstelbaar is of niet. De herstellers zijn vrijwilligers en repareren gratis elektrische apparaten, computers en kledij.

