Vraag van de dag: waarom werd de vierde vijver in Abdij van Park drooggelegd? Bioloog Chris Van den Haute laat zijn licht schijnen over de kwestie…

Heverlee PFAS in drinkwater­win­ning in Abdij van Park maar waar komt de vervuiling vandaan? “Hopelijk weten we snel meer”

Te hoge PFAS-concentraties komen zo ongeveer overal in Vlaanderen voor en helaas ontsnapt ook Leuven niet aan vervuiling met de bijzonder moeilijk afbreekbare stoffen. Meer concreet werden er in 2021 hoge concentraties gemeten in Abdij van Park, een gegeven dat eind december werd bevestigd door een nieuw rapport. Voorlopig is het nog een mysterie hoe de PFAS-vervuiling daar terecht kwam en er blijft natuurlijk de vraag: hoe gevaarlijk is dat voor de consument?

13 januari