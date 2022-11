Voorzitter overkoepelende studentenclub pleit voor nuance na ZOV-doop: “Ze verdienen het niet om de scape goat van de maatschappij te worden.”

Leuven Leuvens schepen David Dessers (Groen) spreekt morgen op COP27: “We gaan voor ambitieus klimaatbe­leid waarbij niemand uit de boot valt”

VN-topman Guterres riep op de COP27 vorige week op tot een groot internationaal solidariteitspact. Vandaag spreekt Leuvens schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers op de COP27 over hoe zo’n solidariteitspact in Leuven al in de steigers staat. “Onder meer Leuven 2030 speelt een cruciale rol”, klinkt het.

16 november