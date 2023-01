Voorzitter GECORO pleit voor meer openbaarheid van bestuur: “We zijn het aan het DNA van onze stad verplicht “

In het voorjaar van 2002 kwam in Leuven de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, oftewel GECORO, voor de eerste maal samen. Ruim twintig jaar en vele dozijnen adviezen later staat de stad Leuven even stil bij wat de volgende twintig jaar kunnen brengen. Dat deed ook Joris Scheers, huidig voorzitter van de GECORO in museum M waar Leuvenaar Marcel Smets een lezing kwam geven over de stedelijke ontwikkeling van Leuven tussen 2002 en 2022. In zijn toespraak riep voorzitter Joris Scheers het stadsbestuur op om de adviezen van de adviesraad openbaar te maken. “We geven als GECORO advies over grote vergunningsaanvragen en over alles wat te maken heeft met stedenbouw en ruimtelijke ordening. We doen dat op vraag van de stad Leuven maar ook vanuit ons eigen initiatief. Een betere ruimtelijke kwaliteit staat steeds centraal. Soms gaat dat in tegen wat het stadsbestuur voor ogen had en de voorbije twintig jaar was er al eens een ‘hobbeltje’ onderweg. Gelukkig nemen beide kanten dat sportief op. Maar om onze relatie in goede conditie te houden, wil ik wel een vurig pleidooi houden voor een meer actieve vorm van openbaarheid van bestuur. We zijn het aan het DNA van onze stad verplicht om de adviezen van deze onafhankelijke adviesraad zonder complexen te kunnen delen met alle inwoners en belanghebbenden. Deze stad heeft samen met al haar inwoners alle baat bij een open debat over de kwaliteit van haar toekomstige ontwikkeling. Het is mijn appel als voorzitter van de GECORO aan het stadbestuur om hier actief werk van te maken.” Nog dit: op 2 februari wordt er in museum M vanaf 20 uur een gratis debat georganiseerd door de jarige GECORO over de toekomstige ruimtelijke invulling van Leuven. Meer informatie en inschrijven: gecoro@leuven.be