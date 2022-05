Vooruit verwelkomt Hannes De Geest nu al als gemeenteraadslid

Leuven Schepen Denise Vandevoort (Vooruit) stopt eind 2022 als schepen in Leuven: “Tijdens mijn ziekte kwamen de dingen des levens bovendrijven…Het is tijd voor mezelf, mijn familie en de vrienden”

De Leuvense politica Denise Vandevoort (Vooruit) neemt eind dit jaar afscheid van de politiek. Daarmee komt er een einde aan een politiek engagement dat begon in het midden van de jaren tachtig, waaronder negentien jaar als schepen. “Mijn ziekte liet me beseffen dat er meer is in het leven dan enkel werken, hoe waardevol dat werk ook is”, aldus Denise Vandevoort (65). Blijft de vraag: wie volgt haar in Leuven op als schepen van Cultuur, Toerisme en Senioren?

17 mei