Voorstelling van jongeren met en zonder verstandelijke beperking

Eén van de meest populaire parkings van Vlaanderen breidt uit met 68 parkeer­plaat­sen: “Er komt ook een AN­PR-camerasys­teem”

De afgelopen jaren werden er in Parking De Bond in Leuven autoparkeerplaatsen vervangen door fietsparkeerplaatsen. Daarom maakte de NMBS werk van 68 nieuwe parkeerplaatsen voor wagens. Die maken vanaf vandaag deel uit van de concessie die aan Parking De Bond werd verleend: “Met een bezettingsgraad van 97,3 procent tijdens piekuren is het één van de meest gebruikte ondergrondse parkings in de stad”, stelt schepen Carl Devlies (CD&V).