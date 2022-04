Voormalige schietstand omgevormd tot speelweide

“De plannen voor de invulling van de gebouwen zijn in volle voorbereiding. Maar de groene ruimte rondom wilden we al zo snel mogelijk delen met de Leuvenaars. We werkten de voorbije maanden hard om het nu al, in de lente open te stellen”, zegt schepen van openbaar groen en stadsgebouwen Lalynn Wadera (Vooruit). Om het terrein op een veilige manier toegankelijk te maken voor jeugd deed de stad de nodige vellings- en ruimingswerken, werden afgestorven planten vervangen door inheemse en sterkere soorten, en kwam er een houten omheining. “Met de zomer in zicht hebben we de buitenruimte aan de schietstand nu al speelklaar gemaakt. Het is een toffe plek om te ravotten en vuil te worden. Kinderen kunnen er hun creativiteit de vrije loop laten en een eigen spel ontwikkelen met de takken en de boomstammen die er liggen. Ze kunnen er kampen bouwen en uitdaging opzoeken”, vult een tevreden schepen van jeugd Dirk Vansina (CD&V) aan.