Voormalige Leuvense dansleraar riskeert vier jaar cel: “Hij benaderde jonge meisjes én kleedde zich uit in een school”

Leuven Dronken bromfiets­ster (22) slaat goede raad van agenten in de wind en voelt dat meteen

Een 22-jarige bromfietsster is zondag door de politie aan de kant gezet op het Martelarenplein in Leuven. Ze legde een positieve ademtest af. Ze had enkele ogenblikken voordien nog de waarschuwing gekregen van de inspecteurs om best niet met haar bromfiets te rijden. De twintiger sloeg de goede raad echter in de wind en nam toch het stuur. Tijdens de controle die erop volgde legde ze een positieve ademtest af. Haar bromfiets werd gedurende zes uur aan de ketting gelegd. De politie stelde proces-verbaal op.

7 november