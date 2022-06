Voormalige kleuterschool De Boomgaard krijgt nieuwe toekomst: “Collectief woonproject met zorg als rode draad”

Kessel-LoVan leegstaande kleuterschool tot een collectief woonproject…Het lijkt een grote stap maar voor De Boomgaard aan de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo wordt het binnenkort de realiteit. “Het innoverende pilootproject zorgt ervoor dat de zorg zich aanpast aan de persoon in plaats van dat de persoon zich moet aanpassen aan de beschikbare zorg”, laat Jan Vanwezer van het zopas opgerichte collectief Livez optekenen.

AG Stadsontwikkeling Leuven ging in 2021 op zoek naar een organisatie die een collectief woonproject met sociaal oogmerk wilde realiseren op het terrein van de voormalige kleuterschool De Boomgaard in Kessel-Lo. Een vijftal kandidaten kwamen aandraven met projectvoorstellen maar Livez -languit Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg- kwam als beste kandidaat uit de oproep. Vier Leuvense zorgorganisaties (De Wissel, Woonzorgnet Dijleland, Oostrem en Zorg Leuven, nvdr) en Stadsmakersfonds bundelen hun krachten om op de leegstaande site een collectief woonproject met sociaal oogmerk te realiseren de komende jaren. Intussen is de site via een onderhandse erfpachtovereenkomst toegekend en maakt Livez plannen voor de toekomst.

De bomen in De Boomgaard zullen zoveel als mogelijk behouden blijven in het nieuwe project.

Er is nog wel wat werk om de voormalige kleuterschool om te vormen tot een woonproject waarin zorg in de meest brede zin centraal zal staan.

“AG Stadsontwikkeling Leuven kocht begin 2021 de site van de voormalige school De Boomgaard in Kessel-Lo aan. We beslisten om de site niet zelf te ontwikkelen maar op zoek te gaan naar een organisatie, vereniging, stichting of collectief van burgers om er een collectief woonproject met een sociale insteek te realiseren”, vertelt Lies Corneillie (Groen), voorzitter van AGSL en schepen van Wonen in Leuven. “Als projectontwikkelaar van de stad werken we immers graag samen met organisaties in onze stad om zo het recht op wonen voor iedereen te realiseren. Livez verkrijgt een erfpachtrecht voor 99 jaar en zal een innovatief en buurtgericht woonzorgproject realiseren door inclusieve woningen te creëren.”

Blijft de vraag: welke toekomst staat De Boomgaard concreet te wachten? Volgens Jan Vanwezer is het de bedoeling om 34 wooneenheden te creëren op de site. Dat gaat van zorgkamers tot duowoningen en van gezondswoningen tot studio’s. Zorg staat overigens centraal in het project en Livez wil de buurt erg betrekken bij het project. “De ambitie van het project is om een buurt te creëren waar je zorgbestendig kan wonen, een buurt met een hoge hospiscore, vergelijkbaar met de woonscore of de mobiscore”, vertelt Jan Vanwezer van Livez. “Het innoverende pilootproject zorgt ervoor dat de zorg zich aanpast aan de persoon in plaats van dat de persoon zich moet aanpassen aan de beschikbare zorg. Er worden universele woonunits met verschillende groottes en indelingen op het terrein gebouwd die makkelijk aanpasbaar zijn aan de zorgnood van de bewoner. Buurtbewoners die een zorgnood ervaren, kunnen op deze manier enkele straten verder gaan wonen. Zo verhuizen ze naar een plek die beantwoordt aan hun zorgnood maar blijven ze toch in hun vertrouwde omgeving.”

Jan Vanwezer van Livez.

Het zal nog enkele jaren duren vooraleer De Boomgaard volledig is getransformeerd tot een collectief woonproject met een sociale insteek maar Livez is niet van plan om intussentijd stil te blijven zitten. “We gaan zorgen voor een tijdelijke invulling”, laat Jan Vanwezer nog optekenen. “Het project richt zich niet enkel op het perceel van de Boomgaard maar wil de hele buurt betrekken. In afwachting van de notariële erfpachtakte beginnen we al met de voorbereiding van het project, de buurtwerking en de tijdelijke invulling. De buurtavond is bijvoorbeeld een eerste stap in een kennismaking met de buurtbewoners en een zoektocht naar de sleutelfiguren en verenigingen in de buurt die mee vormen willen geven aan het tijdelijk gebruik. De activiteiten zullen uiteraard in dezelfde lijn liggen met het toekomstige project van LIVEZ.”

