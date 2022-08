Voormalig politie-inspecteur Albert Smets (71) overleden: “Een man met een hart van goud die altijd voor iedereen klaarstond”

LeuvenVoormalig politie-inspecteur Albert ‘Den Beire’ Smets (71) is overleden. In 1972 trad hij toe tot het Leuvense politiekorps en sinds 2009 genoot hij van een welverdiend pensioen. “Hij ging tot het uiterste om mensen zo goed mogelijk te helpen en problemen, hoe groot of hoe klein ze ook waren, op te lossen. Snel, correct, positief en altijd een grapje achter de hand: zo kende iedereen Albert”, vertelt Kurt Orbie.

Albert werd geboren op 22 april 1951 in Biak in Indonesië. Hij werd geadopteerd door een Vlaamse familie en groeide op in Hasselt. “Hij ging naar de rijkswachtschool en in 1972 trad hij toe tot het politiekorps van Leuven”, vertelt Kurt Orbie. “Hij was mijn achterneef, maar we waren ongelofelijk close. Dat kan ook moeilijk anders met iemand als Albert. Hij was een man met een hart van goud en vele kwaliteiten. Albert werd door ongelofelijk veel mensen graag gezien en samen hebben we veel mooie momenten beleefd.”

Quote Albert was hij ook een heel getalen­teerd muzikant: hij was producer en speelde trompet in een orkest en vaak solo. Hoe hij ‘Il Silenzio’ kon spelen... dat was wereldklas­se. Kurt Orbie

Inspecteur met een gouden hart

“Albert was als politie-inspecteur steeds enorm gedreven”, vervolgt Kurt. “Hij ging echt tot het uiterste om mensen zo goed mogelijk te helpen en problemen, hoe groot of hoe klein ze ook waren, op te lossen. Hij stond voor iedereen klaar met een luisterend oor. Snel, correct, positief en altijd een grapje achter de hand: zo kende iedereen Albert. Daarnaast was hij ook een heel getalenteerd muzikant: hij was producer en speelde trompet in een orkest en vaak solo. Hoe hij ‘Il Silenzio’ kon spelen... dat was wereldklasse. In 2009 ging hij op pensioen om van het leven te genieten. We zagen elkaar nog heel regelmatig en hij was een heel gelukkig man.”

Longkanker

Vier jaar geleden sloeg het noodlot echter toe en scheurde Albert zijn aorta. “Het was een levensbedreigende situatie”, zegt Kurt. “Het zag er echt niet goed uit en hij heeft toen een heel moeilijke periode doorgemaakt. Maar Albert was een vechter die positief in het leven stond. Hij moest toen zelfs opnieuw leren praten, maar hij heeft zich er doorgeslagen. Hij heeft daarna nog een aantal mooie jaren beleefd, maar ongeveer zes maanden geleden kwam het harde verdicht: longkanker. Hij heeft gevochten, maar is helaas in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Albert was een fantastische vader en hij laat twee dochters na. We gaan hem allemaal ongelofelijk hard missen.”

