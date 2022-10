Voormalig loodgieter Ronan (33) opent bijzondere skateshop: “Broeken liggen in broodrekken, wieltjes en assen vind je in een koeltoog”

Leuven Niet iedereen in de wolken met nieuw skateter­rein aan ’t Fort: “We voelen ons in de kou gezet”

Vorige zondag opende de stad Leuven officieel het skateterrein aan het ’t Fort in Wilsele. Het terrein aan ’t Fort onderging de voorbije weken een hele metamorfose en daar is niet iedereen in de buurt even gelukkig mee. “Het skatepark is een mooie realisatie maar er is geen omkadering voorzien”, schrijven enkele buurtbewoners in een open brief aan schepen Dirk Vansina (CD&V).

12 oktober