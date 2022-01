Voormalig lijfwacht koning in lente voor assisen voor moord op schoonvader: “De intentie tot doden wordt betwist”

Leuven Leuven neemt afscheid van Rosée Dewit (96), legendari­sche ‘grande dame’ van ijssalon Au Bouquet Louvaniste: “Pas toen mijnheer doktoor mijn amandelen trok op de keukenta­fel, kreeg ik ‘ne crème’ van daar”

Au Bouquet Louvaniste… Voor de jongere lezers is die naam een nobele onbekende, maar wie al wat jaren op de teller heeft, proeft spontaan heerlijk roomijs in de mond. Het legendarische ijssalon op het Rector De Somerplein sloot rond de eeuwwisseling definitief de deuren maar drijvende kracht Rosée ‘Roséke’ Dewit bleef nog vele jaren boven de zaak wonen en was tot aan haar dood op 6 januari bijzonder graag gezien in Leuven. Een blik in het bijzondere leven van de ‘grande dame’ die van roomijs kunst met de grote K maakte in Au Bouquet Louvaniste.

14 januari