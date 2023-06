Voormalig KU Leuven-professor lichter bestraft voor verkrachting studente: kans dat hij naar gevangenis moet, is zeer klein

Zomer in de Bib Leuven: van het leesterras tot leuke workshops

In juli en augustus zet de Bib Leuven weer helemaal in op zomerse lees- en speelactiviteiten voor kinderen, zowel in de hoofdbib Tweebronnen als in de filialen in Heverlee, Leuven en Wilsele. Ook de bibliobus rijdt uit en doet Wijgmaal aan.