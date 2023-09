Voormalig bandlid Praga Khan in nauwe schoentjes door verkrachtingszaak

Noodcentra­le 101 Vlaams-Bra­bant zit zelf in nood: “Maandag was er zelfs niemand om de telefoon te beantwoor­den”

De noodcentrale 101, het nummer dat je vormt voor dringende politiehulp, is al jaren chronisch onderbemand. Het probleem is zo erg geworden dat er maandagavond, toen het noodnummer 1722 werd geactiveerd, zelfs geen calltakers aanwezig waren op de dienst in Vlaams-Brabant om de telefoon op te nemen voor dringende oproepen. “Dat dit nog niet tot dodelijke incidenten heeft geleid, is eigenlijk gewoon een kwestie van geluk.”