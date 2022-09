Voorlopige tweede plaats voor Solar Team halverwege Sasol Solar Challenge : “We doen er alles aan om op de eerste plaats te eindigen.”

De Belgen en hun BluePoint Atlas-zonnewagen moesten gisteren na een zware bergetappe de leiderspositie opnieuw afstaan aan hun Nederlandse concurrenten. Het Agoria Solar Team legde het traject gisteren conservatief af: een tactische beslissing om de batterij van de zonnewagen zoveel mogelijk te sparen voor het onbekende traject van vandaag. “Het feit dat we morgen de route nog niet kennen, heeft invloed op de strategie van de hele wedstrijd. Zo hebben we een bepaalde marge moeten opbouwen in de afgelopen dagen waardoor we vandaag ook bijvoorbeeld een stuk trager hebben moeten rijden en het team uit Delft ons heeft kunnen inhalen. We zullen zien of dat een goede gok was,” zegt Tine Wildiers (22), strateeg bij het Agoria Solar Team.