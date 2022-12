Vooral blikschade na vriesnacht met gladde wegen

Zondagavond kreeg de Leuvense politie een tiental meldingen over gladde wegen. Meerdere voetgangers en fietsers schoven uit en kwamen ten val. Enkelen van hen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Op de Naamsesteenweg ging een 46-jarige motorrijder onderuit. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd. In de Boogschutterstraat kon een automobilist niet tijdig tot stilstand komen. De 24-jarige man schoof met zijn wagen tot tegen de poort van de school die daar gelegen is. De poort geraakte hierdoor beschadigd.