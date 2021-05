Voor rector KU Leuven is de maat vol: “Dit is beangstigend, Marc Van Ranst moet zijn werk kunnen doen”

Basketbal Euromillions League Leuven Bears heeft in eerste match van play-offs één helft uitzicht op stunt tegen Antwerp Giants. Coach Eddy Casteels: “Deze nederlaag is pijnlijk, ook voor mezelf”

10:37 Leuven Bears is er niet in geslaagd om de eerste match in de play-offs sinds 2013 winnend af te sluiten. De ploeg speelde nochtans een sterke eerste helft en had bij de rust nog uitzicht op een stuntzege. Het werd een 82-63-nederlaag. Vrijdag moet de terugwedstrijd in Leuven gewonnen worden om deze eindronde een verlengstuk te geven.