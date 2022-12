Voor het eerst event rond ‘Internationale Dag van de Migrant’ in Leuven

Het is de eerste keer dat in Leuven een groot event wordt georganiseerd rond de Internationale Dag van de Migrant. Thema van dienst is ‘migranten als cultuurwerkers in de muziek en (podium)kunsten’. Zo staat er onder meer een film over migrantenmuzikanten op de affiche. “De film Ungrounded Roots is ontstaan uit een project dat tot doel heeft om na te denken over de positie van migrantenmuzikanten”, aldus Karl Struyf, educatief medewerker bij vzw AIF+ en regisseur van de filmreportage. De Internationale Dag van de Migrant wil ook een hefboom zijn voor integratie. “Succesvolle integratie vereist zowel het nemen van eigen verantwoordelijkheid als een samenleving die iedereen de kans biedt om zijn talenten te ontplooien. We stellen vast dat het potentieel van migranten als cultuurwerkers onderschat wordt. Er zijn tal van artiesten, kunstenaars, muzikanten en dansers die bij aankomst in België hun professionele traject volledig van nul moeten beginnen en hun beroep niet verder kunnen ontwikkelen. Gerenommeerde artiesten in hun land van herkomst en hier volledig onbekend zonder toekomstperspectief”, vertelt Fatimatou Ahmat, voorzitster van Kaotal vzw, directrice van Cinesah Festival en jobcoach bij AIF+. Het evenement wordt afgesloten met dans- en muziekvoorstellingen uit Colombia, Chili, Cambodja, Nepal, Koerdistan en China en een dansfeest op soundtracks van de mensenrechten. Plaats van het gebeuren is Wereldcafé.coop op het Joris Helleputteplein in Leuven, van 14 tot 20 uur. Toegang is gratis.