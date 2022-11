Volg eens college in de gevangenis: studenten en gedetineerden volgen vak ‘Gevangenisstraf als doorleefde realiteit’

KU Leuven biedt het vak sinds 2018 aan. Voornamelijk theologie-, filosofie-, rechten- en criminologiestudenten buigen een semester lang het hoofd over het strafrechtelijke systeem. Dat doen ze samen met een even grote groep gedetineerden, binnen de hoge muren van Leuven Centraal. “De kracht van dit vak zit in het debat. Tijdens elke les gaan studenten en student- gedetineerden in gesprek over een bepaald aspect van strafrecht dat zowel vanuit ethisch, psychologisch als criminologisch standpunt benaderd kan worden,” geeft docent Pieter De Witte toelichting. Het vak behoort tot het pakket service-learningvakken, waarmee de universiteit het sociaal engagement en bredere betrokkenheid van haar studenten wil aanwakkeren. “Als universiteit is het immers onze belangrijkste taak om onze kennis ten dienste te stellen van mens en samenleving met oog voor prangende sociale noden en voor het belang van solidariteit,” zegt Sels. In 2020 werd ‘Gevangenisstraf als doorleefde realiteit’ nog geselecteerd als kandidaat voor de Evens Prize for Education, en won de Uniservitate prijs voor service- learning in het hoger onderwijs. “Alle deelnemers worden gelijk behandeld en krijgen dezelfde opdrachten en evaluatie. Uit voorgaande jaren leren we dat deze ervaring iedereen verrijkt, zowel op basis van kennis als persoonlijk,” besluit docent Geertjan Zuijdwegt.