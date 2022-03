Vol huis in Het Depot voor Oldskool XL: “Dit voelde als thuiskomen”

De gloriejaren van de Leuvense DJ-scène kwamen zaterdagavond- en nacht weer tot leven op Oldskool XL. Leuvenaar Ben Mouling bracht King Rick, Marco Bene, Bobby Ewing, Kurt Timmermans, Pat Panic en Raoul samen op één affiche en dat leverde een uitverkocht huis op in Het Depot. Eén groot feest in code geel en voor King Rick was het zelfs dubbel feest want hij vierde meteen ook zijn zesigste verjaardag. De taart voor die wonderbaarlijke gelegenheid vergat de bekende Leuvenaar evenwel mee naar huis te nemen maar laat dat een detail zijn na een bijzonder geslaagde avond in Het Depot. Ook voor DJ Bobby Ewing was het een feest waar hij lang naar had uitgekeken. “Het is fantastisch om de mensen weer te zien dansen”, aldus Bobby Ewing. “Hier heb ik lang op gewacht maar het publiek duidelijk ook. Weet je wat me opvalt? Vroeger kreeg ik geregeld verzoeknummers van de mensen maar nu was dat minder het geval. Ik weet waarom. De mensen zijn gewoon zo blij dat ze opnieuw kunnen feesten en dan is dat ene nummer dat zo graag horen van minder groot belang. Je kan de vreugde gewoon voelen terwijl je staat te draaien. Daar doen we het voor uiteraard. Je zou gerust kunnen zeggen dat Oldskool XL voelde als thuiskomen.”