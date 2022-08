Voka KvK Vlaams-Brabant gaat voor hybride wagenpark: “Om zo de stap te zetten naar volledig elektrisch”

Leuven ‘King of the Ring’ op Autovrije Zondag in Leuven: “De ring is even van koning fietser”

Op 28 augustus organiseert de stad Leuven in samenwerking met Mobiel 21 al voor de veetiende keer Autovrije Zondag. Hoogtepunt van de dag is ‘King of the Ring’. Dat is een onbezorgde fietstocht over de Leuvense binnenring zonder auto’s en zonder verkeerslichten. Kort samengevat: auto’s zijn van 10 tot 18 uur niet toegelaten in de binnenstad en ook niet op de binnenring tussen het Martelarenplein en de Naamsepoort.

23 augustus