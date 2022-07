Voka en UCLL slaan de handen in elkaar

Met vier campussen in de Leuvense kennisregio, en 500 werknemers die actief zijn in onderzoek en dienstverlening binnen acht expertisecentra, is UCLL volgens de ondernemersorganisatie een gedroomde partner. “Hogescholen hebben, naast het inrichten van opleidingen, ook als opdracht hun kennis te delen met de professionele wereld. Met onze expertisecentra zetten we in op praktijkgericht onderzoek. Dat gebeurt altijd op basis van een praktische uitdaging, een marktvraag of een bredere maatschappelijke kwestie,” vertelt Patrick De Mazière, Verantwoordelijke expertisecentrum Digital Solutions, UCLL Research & Expertise. Bedrijven kunnen voor ondersteuning bij hun digitaliseringstraject terecht bij de Digihub, voor advies, expertise en experiment. Door de samenwerking met UCLL wordt het aanbod van de Digihub verbreed. “Dankzij de expertise van UCLL zullen bedrijven in onze provincie nog verder kunnen digitaliseren. Zo kunnen bedrijven producten ontwikkelen die nog dichter bij hun potentiële klanten liggen. Met onze Digihub willen we het beste, meest to the point advies, aanbieden aan onze leden. Dat wordt nu nog meer mogelijk dankzij de samenwerking met UCLL,” besluit Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka – Kvk Vlaams-Brabant. UCLL wordt de zevende partner van Voka Digihub, naast het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), Leuven Security Excellence Consortium (L-SEC), VUB, Erasmushogeschool Brussel, Flanders Make en Sirris.