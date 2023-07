Voetganger op zebrapad aangereden door bestelwagen

Vijverwa­ter provincie­do­mein Kessel-Lo besmet met blauwalg

In de grote vijver van het provinciedomein in Kessel-Lo is opnieuw blauwalg opgetreden. Het domeinbeheer vraagt om contact met het wateroppervlak te allen prijze te vermijden. Voorlopig zijn de roei- en trapbootjes op de grote vijver nog in gebruik.