Voetbalclub schenkt 120 knuffelberen aan kinderziekenhuis: “Voor alle kindjes die kerst en Nieuwjaar in de kliniek moeten vieren.”

Leuven ‘Bruulpar­king 2.0’ blijft de politieke gemoederen beroeren: “Surrealis­me voor project dat noch duurzaam noch circulair is”, stelt N-VA, maar stadsbe­stuur blijft achter Parking Beneden­stad staan

Het veelbesproken dossier over de ondergrondse parking in de Leuvense benedenstad leek even van het toneel verdwenen maar niets is minder waar. Achter de schermen blijft het stadsbestuur de realisatie voorbereiden en dat is niet naar de zin van oppositiepartijen N-VA, PVDA en Vlaams Belang. “Wij hebben een sneller en goedkoper alternatief”, stelt fractieleider Zeger Debyser (N-VA). Schepen Carl Devlies (CD&V) blijft dan weer trouw aan project Parking Benedenstad.

20 december