Vluchteling uit krot Appeltans geeft 2-jarig zoontje vuistslagen in buggy: “Ze zitten met 7 opeengepakt in een smerige ruimte”

Overbuur ziet uitbrei­ding Steiner­school niet zitten

30 november De Steinerschool in hartje Wijgmaal wil volgend jaar uitbreiden, maar een overbuur lijkt alvast roet in het eten te willen strooien met een petitie. “Er is een goede verstandhouding met de buurt en we hopen dat het zo blijft”, reageert betrokken leerkracht Thomas De Herdt.