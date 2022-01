Vlaming vermist op Tenerife: politie is al twee weken op zoek naar Guido Elsen

Op maandag 13 december verdween Guido Elsen in Playa de las Americas in Tenerife. Hij verbleef in hotel Conquistador waar hij onwel geworden was na een allergische reactie op vermoedelijk eten. Guido werd doorverwezen naar het ziekenhuis en hij checkte om 16 uur in bij Hospiten Sur, vergezeld door twee Belgische dames die ook in het hotel verbleven en hem bijstonden. Er werd aan de incheckbalie aan Guido gezegd dat hij een tweetal uren zou moeten wachten voordat het aan hem was. Daarom gaf hij voor de zekerheid zijn rugzak -met zijn telefoon en geld in- aan de dames die terugkeerden naar het hotel. Om 18.30u was Guido nog niet aan de beurt in het ziekenhuis en is hij op eigen initiatief vertrokken uit de wachtzaal. Vanaf dat moment is de man spoorloos.

Reconstructie

Tot op vandaag is er nog altijd geen teken van leven van Guido. De dames die hem vergezelden naar het ziekenhuis hebben bij hun vertrek naar België de rugzak aan de TUI-verantwoordelijke overhandigd die de politie verwittigde en de rugzak bij de Policia Nacional in bewaring gaf. De Spaanse politie heeft ondertussen alle mogelijke pistes bekeken maar elk spoor loopt dood. “We proberen nu na schriftelijke toestemming van de advocaat van de familie via de sociale media om een reconstructie te maken van de avond. Heeft iemand Guido zien wandelen in de buurt van de Clinica Verde? Heeft hij hulp gevraagd aan iemand? Is hij ergens iets gaan drinken of gaan eten in de uitgaangsbuurt? Een bus of een taxi genomen? Wat we wel met zekerheid weten, is dat Guido de dag voor zijn verdwijning op 12 december nog in Manneke Pis is geweest. Misschien heeft hij daar met iemand gepraat en kan die persoon meer zeggen over de mogelijke verblijfplaats van Guido? Of over plannen die hij had voor de dag nadien? De familie zou het graag weten. Of was jij daar in de buurt op vakantie? Dan kan je misschien eens je vakantiefoto´s in bars of restaurants checken van rond 13 december. Misschien staat Guido op de achtergrond. De familie heeft geen enkel aanknopingspunt en zou heel graag weten wat er met Guido gebeurd is. Wie informatie heeft, mag niet aarzelen om me te contacteren via één van de volgende nummers: 922 78 51 89, 922 73 12 84, 922 73 06 56 of 653 944 997. Wie liever anoniem iets wil melden, kan dat doen via het Belgisch Consulaat op het nummer 922 24 11 93”, aldus Nele Messiaen vanuit Westhaven Bay in Tenerife.