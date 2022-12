Vlabinvest investeert 2,5 miljoen euro in zorginfrastructuur: “Historische achterstand in Vlaams-Brabant”

Vlabinvest steunde het voorbije jaar infrastrictuurprojecten met een totaalbedrag van 2.717.940,65 euro. Meer concreet gaat het over 21 infrastructuurprojecten voor 16 zorgorganisaties in onder meer Bertem, Boutersem, Diest, Geetbets, Herent, Leuven en Scherpenheuvel-Zichem. “De zorgvoorzieningen kunnen de investeringen gebruiken voor (grond)aankopen, nieuwbouwprojecten en verbouwingen. Dankzij deze initiatieven wordt er bijkomend of verbeterd zorgaanbod gecreëerd. Extra aandacht en steun gaan naar kleinschalige initiatieven waar de nood hoog is. De provincie Vlaams-Brabant kampt immers met een historische achterstand in het zorgaanbod. Die achterstand manifesteert zich in verschillende aspecten van de welzijns- en gezondheidszorgsector en over diverse zorgvormen binnen die sectoren. Met de investeringen van Vlabinvest Zorg helpen we mee om deze achterstand weg te werken. Dankzij de projecten van dit jaar realiseren we 225 extra plaatsen en extra dienstverlening in onze provincie”, aldus gedeputeerde Gunther Coppens, voorzitter van Vlabinvest. In de regio Leuven krijgt vzw Oostrem in Herent bijvoorbeeld een toelage voor de nieuwbouw maar ook Ferm Thuiszorg kan rekenen op geld voor de aankoop van een pand. Eveneens bij de gelukkigen: vzw Alvinnenberg in Heverlee voor de aankoop van een grond en voor de renovatie van gebouwen. Verder kan ook vzw Pastya in Leuven werk maken van de renovatie dankzij de vrijgemaakte middelen. Tot slot krijgen ook projecten in Bertem (kinderopvang van Sint-Bernardus), Boutersem (buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijf), Diest (nieuwbouw Huize Sint-Augustinus), Rotselaar (Hout Leeft ism vzw Hejmen) en Scherpenheuvel (nieuwbouw vzw Stijn) financiële steun van Vlabinvest.