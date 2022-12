Vlaanderens beruchtste kotbazen doorverwezen naar correctionele rechtbank voor huisjesmelkerij

Leuven Kerstshop­pen met muzikale noot: “Live muziek in winkelstra­ten”

De komende twee weekends staat alles in Leuven in het teken van kerstshopping. “Om bezoekers en shoppers in de binnenstad helemaal in de sfeer te brengen, zullen in de grote winkelstraten tal van artiesten en zangkoren optreden”, zegt schepen Johan Geleyns (CD&V).

7 december