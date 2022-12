Vlaams-Brabant bestudeert mogelijkheden voor waterrecreatie in provinciale domeinen

De provincie Vlaams-Brabant kondigde eerder aan om de openluchtzwembaden in de provinciale domeinen in Huizingen, Kessel-Lo en Diest te sluiten. Dat stuitte op heel wat protest. Lees er alles over in ons dossier .

Begin maart kondigde het provinciebestuur aan dat ze de drie provinciale zwembaden in Kessel-Lo (nabij Leuven), Diest en Huizingen wilde sluiten. Het bad in Huizingen zou meteen dichtgaan, dat in Kessel-Lo zou nog kunnen openblijven tot 2025, Diest tot 2026. Het vierde provinciaal domein, Het Vinne in Zoutleeuw, heeft geen zwembad.

Vier scenario’s

In een eerste fase zal het studiebureau per zwembad vier mogelijke scenario’s onderzoeken. Voor elk domein moet worden bekeken wat het inhoudt om het zwembad te laten renoveren, een nieuwbouw zwembad te plaatsen, of een zwemvijver of speelwater in te richten. In een tweede fase worden de mogelijke scenario’s teruggebracht tot twee opties per domein. Een amendement van de Vooruit-fractie, om in afwachting van de studie de nodige maatregelen te nemen zodat alle scenario’s in tussentijd mogelijk blijven, werd weggestemd.