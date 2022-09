Vitrinetentoonstelling confronteert Leuvense shoppers met 75 verhalen over dementie

Elke vier seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie en door het verouderen van onze samenleving worden steeds meer mensen getroffen door deze aandoening. Geschat wordt dat het aantal mensen met dementie tegen 2070 verdubbeld zal zijn. Daarom brengt de Wereld Alzheimer Dag op 21 september deze aandoening jaarlijks onder de aandacht. Dit jaar gebeurt dit in Leuven met een internationale conferentie en met een vitrinetentoonstelling in de stad. De afgelopen maanden werden welgeteld 75 objecten verzameld waar een verhaal aan vasthangt voor een persoon met dementie. Dit leidde tot een bonte verzameling verhalen over favoriete muziekinstrumenten, zoutvaatjes, namen van huizen die deel uitmaken van een verleden van een persoon en hen letterlijk en figuurlijk houvast bieden. Meer nog dan de objecten zijn het die verhalen over wat een object voor een persoon betekent of betekende van belang. Die verhalen zijn dan ook ‘vertaald’ naar een reeks illustraties, gemaakt door illustratrice Catherine Stones die te zien zullen zijn in zestien vitrines in Leuven. Via een QR-code kom je terecht op een website waar de verhalen gelezen of beluisterd kunnen worden en de experten van het Expertisecentrum Dementie Memo verder uitleg geven over de objecten en hun betekenis. De zestien vitrines vormen zo samen een thematische stadswandeling die mensen aanzet om na te denken over dementie en over wat dit betekent voor de getroffenen en hun familie. “Een wandelroute specifiek voor mensen met dementie en hun familie werd eveneens ontwikkeld. Rugzakken met vraagkaarten en objecten moeten gesprekken tussen de personen met dementie en hun familie stimuleren. Deze rugzakken kan je afhalen bij Visit Leuven en de Leuvense woon- en zorgcentra WZC Booghuys of WZC De Wingerd. Je kan het verhaal achter deze illustraties ook leren kennen door mee te gaan op één van de geleide wandelingen.”