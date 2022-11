Visie van overleden Martine Delsart (64) leeft verder in pop-up in legendarisch Huis Delsart: “Het Makersloket brengt 28 makers samen tijdens kerstperiode”

Hockey eredivisie Afscheidne­men­de Lieselotte Van Lindt ziet mooie toekomst voor Leuven: “Dit kan een topteam worden”

In de Eredivisie vertoeven beide ploegen momenteel in de onderste regionen, maar van paniek is in Leuven geen sprake. De hockeymannen speelden zondag tegen Léopold misschien wel een referentiematch en op iets langere termijn oogt de toekomst van het jonge vrouwenteam mooi. “Die meisjes hebben enorm veel talent”, aldus Lieselotte Van Lindt, die dit seizoen afscheid neemt.

