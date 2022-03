Vincent Van Trier heeft The Villa Leuven weer in handen na oplichting met hoog ‘Tinder Swindler’-gehalte: “Hij joeg er voor wel 100.000 euro aan drank door”

HERENTNovember vorig jaar was een periode waar reikhalzend naar werd uitgekeken door de vaste fuifbeesten van dancing The Villa Leuven in Herent. Een nieuwe eigenaar, een nieuwe naam, en een feestelijke heropening in relatieve coronaluwte. Sindsdien bleef het, op een illegale feestavond na, echter muisstil. Vandaag is de club opnieuw in handen van Vincent Van Trier (39). “We zijn het slachtoffer geworden van een soort ‘tinder swindler’, maar dan voor nachtclubs.”