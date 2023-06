Vincent Gaeremynck van garage Volvo Lacom overleden op 59-jarige leeftijd

Vertrokken naar zijn laatste feest… Zo kondigde de familie van Vincent Gaeremynck het overlijden van de bekende Leuvense ondernemer aan. Vincent overleed op 20 juni na een strijd tegen een slepende ziekte op amper 59-jarige leeftijd. Het droevige nieuws komt erg hard binnen in de ondernemerswereld in onze regio. Vincent Gaeremynck was tot aan zijn dood zaakvoerder van garage Volvo Lacom in Leuven die je zonder blozen kan omschrijven als zijn levenswerk. Gaeremynck stond in de brede regio rond Leuven ook bekend als een levensgenieter ‘pur sang’ en zijn dood leidt dan ook tot heel wat droevige reacties bij zijn vele vrienden en kennissen, ook al komt het overlijden van Vincent voor velen niet geheel onverwacht. “Het was een voorrecht je te mogen kennen… Ik koester alle momenten samen”, is slechts één van de vele reacties op Facebook. Wie Vincent Gaeremynck een laatste groet wil brengen, kan dat doen op vrijdag 23 juni van 18.30 tot 19.30 uur in funerarium Pues in de Eikestraat 2 in Herent. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 24 juni om 11 uur in de universitaire parochiekerk Sint-Jan de Doper in het Groot Begijnhof in Leuven. De familie vraagt om geen bloemen te geven om Vincent te herdenken en geeft de voorkeur aan een gift aan het Fonds Palliatieve Zorg op rekeningnummer BE35 7364 0303 2337 met vermelding ‘Vincent Gaeremynck’.