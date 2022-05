Vijfde editie van CIRKL was één groot feest: meer dan 10.000 bezoekers tijdens zonnige editie

“Met vijftien uitverkochte voorstellingen, tientallen staande ovaties en meer dan 10.000 bezoekers mogen we spreken van een geslaagde vijfde editie”, aldus Leuvens schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). Zowel voor als achter de schermen was het inderdaad één groot feest. Meer dan 50 programmatoren uit Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en Italië zakten het voorbije weekend af naar Leuven. “Hierdoor zet CIRKL zich ook internationaal mee op de kaart. We kiezen met CIRKL resoluut voor nieuw en vernieuwend circus en zetten daarbij bewust in op jong talent en lokale beloftes, waaronder circusmaker Hendrik Van Maele en het circusgezelschap Dyne. CIRKL is een plek waar beloftevolle artiesten de kans krijgen om nieuwe voorstellingen te brengen. Tijdens deze vijfde editie stonden er ook vijf premières op het programma. Met Cirkus in Beweging, circuswerkplaats CIRKLABO en het enthousiaste publiek van CIRKL zien we een bruisende toekomst voor de lokale circusscene”, vult festivalcoördinator Jonas Van Soom nog aan. En om al in je agenda te noteren: de zesde editie van CIRKL vindt plaats van vrijdag 12 tot en met zondag 14 mei 2023.